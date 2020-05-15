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Работают экстренные службы

В Челябинске приземлился «заминированный» самолет из Москвы

Происшествия
Вчера, 19:27
Автор: 
Инна Шемаева

В аэропорту Челябинска приземлился «заминированный» самолет из Шереметьево. Рейс осуществляла компания «Аэрофлот». Пассажиры сейчас находятся в терминале. На месте работают экстренные службы.

Информация о том, что в Челябинск из Москвы летит самолет, в котором предположительно заложено взрывное устройство, поступило в аэропорт Челябинска из Шереметьево.

«Это был рейс 1422 из Шереметьево. Он приземлился в Челябинске точно по расписанию. В 18:20. Пассажиры находятся в терминале. Проводится проводка воздушного судна»,- сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь аэропорта Челябинска Жанна Нивоструева.

На место происшествия прибыли все оперативные службы: сотрудники полиции, МЧС, пожарные, медики, силовики.

Представители правоохранительных органов ситуацию не комментируют.

Напомним, подобная ситуация была 13 марта. Все экстренные службы Челябинска были подняты по тревоге. Тогда также поступило сообщение, что в самолете «Аэрофлота», прилетевшем из Москвы, было заложено взрывное устройство. Информация не подтвердилась.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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