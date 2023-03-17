17.03.2023
Глава Нагайбакского района, подавший в отставку, пока продолжает исполнять полномочия
17.03.2023
В Челябинске произошел пожар в сауне на Свердловском проспекте
17.03.2023
На Южном Урале пройдет XII международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…»
17.03.2023
«Ростелеком» оснастил цифровой инфраструктурой свыше 400 школ Челябинской области
17.03.2023
Экс-глава Еманжелинского сельского поселения отправлен под домашний арест
17.03.2023
Семейный подряд: посредником при передаче взятки налоговику из Челябинска оказался его отец
В Челябинске произошел пожар в сауне на Свердловском проспекте
09.03.2023
В Челябинске этой ночью пожарные тушили ТРК «Мегаполис»
24.02.2023
В Магнитогорске пожарные помогли выбраться из горящего дома четырем жильцам
07.02.2023
В Троицком районе утром седьмого февраля сгорел школьный автобус
04.02.2023
Во дворе на Байкальской в Челябинске вспыхнуло пламя
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023