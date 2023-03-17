В Челябинске произошел пожар в сауне на Свердловском проспекте

В Челябинске сегодня, 17 марта, произошел пожар в бане-сауне на первом этаже спортивного комплекса по Свердловскому проспекту.

При происшествии никто не пострадал, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о задымлении бани-сауны поступило на центральный пункт пожарной связи. До прибытия огнеборцев из комплекса самостоятельно эвакуировались десять человек. Одна из сотрудниц обратилась за медицинской помощью. Посетителей в то время, когда случилось возгорание, в спорткомплексе не было.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, в помещении наблюдалось сильное задымлении. Внутри сауны было очень жарко.

Пожар огнеборцы локализовали и ликвидировали в кратчайший срок, сумев не допустить распространения пламени.

Причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.

В ГУ МЧС России по Челябинской области отмечают важность своевременной сработки противопожарной автоматики в здании, а также оперативное сообщение о пожаре – дежурный персонал позвонил на номер 101.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Ликвидацией пожара занимались 24 огнеборца и шесть единиц техники.