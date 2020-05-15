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В Челябинске проверяется сообщение о якобы заложенной бомбе в аэропорту

Фото: 
Светлана Зайцева
Происшествия
Вчера, 21:17
Автор: 
Инна Шемаева

Экстренные службы проверяют сообщение о якобы заминировании аэропорта Челябинска. На месте происшествия работают все оперативные службы: сотрудники полиции, МЧС, пожарные, медики, силовики.

Информация от неизвестного поступила на пульт диспетчера аэропорта. Он оперативно отреагировал и сообщил о ситуации сотрудникам полиции.

«Диспетчер сообщила данную информацию. Всех пассажиров эвакуировали. Идет проверка всего аэропорта», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь аэропорта Челябинска Жанна Нивоструева.

На место происшествия прибыли все оперативные службы: сотрудники полиции, МЧС, пожарные, медики, силовики, машины реанимации.

«Всех людей выгнали на улицу. Находимся здесь. Не знаем, что происходит внутри», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» один из пассажиров.

Ранее в аэропорту Челябинска приземлился «заминированный» самолет из Шереметьево. Рейс, прибывший в столицу Южного Урала вечером 15-го мая, осуществляла компания «Аэрофлот».

Представители правоохранительных органов ситуацию не комментируют.

Напомним, подобная ситуация случилась 13 марта. Все экстренные службы Челябинска были подняты по тревоге. Тогда также поступило сообщение, что в самолете «Аэрофлота», прилетевшем из Москвы, было заложено взрывное устройство. Информация не подтвердилась.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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