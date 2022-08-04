В Челябинске пятеро мужчин устроили массовую драку в магазине

В продуктовом магазине в Ленинском районе Челябинска произошла массовая драка. Пятеро мужчин среди витрин сошлись в рукопашную. В ход шли не только кулаки, но и газовый баллончик.

На кадрах с места событий можно увидеть, как двое мужчин, одетых в рубашки, конфликтуют с тремя мужчинами в футболках. В процессе ссоры один мужчина нанес удар оппоненту, который в ответ применил газовый баллончик. За происходящим наблюдает работница магазина.

Со временем ситуация только ухудшается. В драке участвуют все мужчины. Девушка нажимает тревожную кнопку.

После чего посетители убегают.

На место приезжают сотрудники группы быстрого реагирования ОП «Витязь». Бойцы в ближайших дворах задержал одного из нарушителей по приметам.

Увидев сотрудников охранного предприятия, мужчина попытался скрыться.

Спустя пару минут неизвестный был задержан и передан сотрудникам полиции в районное отделение.

Сейчас устанавливаются личности остальных участников потасовки.

В ходе массовой драки, разбито стекло витрины, разбросан товар.

Обстоятельства произошедшего выясняются.