В Челябинске пятилетняя девочка тонула в бассейне, а двух подруг унесло на матрасе

В Челябинске матросы-спасатели за один день (понедельник, 19-е июля) спасли пять человек, попавших в беду при купании в водоемах. Среди попавших в беду – и взрослые, и дети. Благодаря быстрой реакции профессионалов никто не пострадал.

Как сообщает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска, на пляже «Солнечный берег» в бассейне начала тонуть пятилетняя девочка (ЧП произошло в 16.10). На пляже «Каспийский берег», также в начале пятого вечера, спасатели «выловили» в шести метрах от берега сорокалетнюю женщину.

В седьмом часу вечера на пляже «Новороссийский» спасатели пришли на помощь двум девушкам 20-ти лет и 21-го года, которых на надувном матрасе унесло на триста метров от берега.

В 19 часов 40 минут на пляже «Новороссийский» матросы спасли десятилетнего мальчика – ребенок находился в пятидесяти метрах от берега.

«К счастью, никому из них медицинская помощь не понадобилась», - отметили в управлении.

Жителям Челябинска и гостям города еще раз напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при купании. В случае экстренной ситуации нужно звонить на номер 112.