В Челябинске расследуют смерть сотрудницы промышленного предприятия.

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, пятого июля, по результатам аппаратного совещания дала с
05.07.2021

Глава Челябинска Котова поручила усилить контроль за мусором, травой и нарушителями масочного режима
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Венгрии завершилось первенство Европы по водному поло среди спортсменок не старше 15 лет. Пораж
05.07.2021

Юные ватерполистки «Уралочки» завоевали серебро Европы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Санатории и базы отдыха в Челябинской области пока не требуют от пребывающих к ним на отдых людей
Коронавирус
Коронавирус
05.07.2021

В Челябинской области не потребуют от отдыхающих сертификат о вакцинации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» (предусматривает только однократное введение пр
Коронавирус
Коронавирус
05.07.2021

Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, пятого июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройду
05.07.2021

В понедельник в Челябинской области жара спала, местами дожди и грозы
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2021

В Челябинской области за сутки выявлено 227 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2021

В Еманжелинске возбуждено уголовное дело в отношении двух теплоснабжающих организаций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2021

В Челябинске расследуют смерть сотрудницы промышленного предприятия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2021

В Челябинске ремонтируют часы на здании Арбитражного суда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2021

Котова потребовала закрыть все открытые канализационные люки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2021

В Челябинске найдено тело девятилетнего школьника
Происшествия
05.07.2021 11:49

В Челябинске расследуют смерть сотрудницы промышленного предприятия

В Челябинске расследуют смерть сотрудницы промышленного предприятия.

Как сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Челябинской области, тело женщины было обнаружено днем третьего июля в помещении одного из цехов.

При осмотре тела горожанки признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Предварительно установлено, что причиной гибели женщины послужила электротравма.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению точной причины смерти жительницы южноуральской столицы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, пятого июля, по результатам аппаратного совещания дала с
05.07.2021

Глава Челябинска Котова поручила усилить контроль за мусором, травой и нарушителями масочного режима
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Венгрии завершилось первенство Европы по водному поло среди спортсменок не старше 15 лет. Пораж
05.07.2021

Юные ватерполистки «Уралочки» завоевали серебро Европы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Санатории и базы отдыха в Челябинской области пока не требуют от пребывающих к ним на отдых людей
Коронавирус
Коронавирус
05.07.2021

В Челябинской области не потребуют от отдыхающих сертификат о вакцинации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» (предусматривает только однократное введение пр
Коронавирус
Коронавирус
05.07.2021

Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, пятого июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройду
05.07.2021

В понедельник в Челябинской области жара спала, местами дожди и грозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Крупнейшая вспышка на Солнце, с 2017 года,
Среда обитания

На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка

04.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящие двое суток
Среда обитания

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля

02.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Наступил центральный месяц лета – июль. По прогнозам синоптиков первые пять дней июля в Челябинск
Среда обитания

Какой будет погода в июле на Южном Урале

01.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» будет закрыто по причине заморозки пр
Экономика

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается

01.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Автомобилисты Челябинска предлагали заместителю главы города по дорожному хозяйству Максиму Куляш
Общество

Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»

30.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают о возможных грозах, граде, шквалистом усилении ветра на
Среда обитания

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары

30.06.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

05.07.2021 12:29

Глава Челябинска Котова поручила усилить контроль за мусором, травой и нарушителями масочного режима

05.07.2021 12:28

В Челябинской области за сутки выявлено 227 новых случаев ковида

05.07.2021 11:51

В Еманжелинске возбуждено уголовное дело в отношении двух теплоснабжающих организаций

05.07.2021 11:49

В Челябинске расследуют смерть сотрудницы промышленного предприятия

05.07.2021 11:20

Юные ватерполистки «Уралочки» завоевали серебро Европы

05.07.2021 11:11

В Челябинске ремонтируют часы на здании Арбитражного суда

05.07.2021 11:08

В Челябинской области не потребуют от отдыхающих сертификат о вакцинации

05.07.2021 10:56

Котова потребовала закрыть все открытые канализационные люки

05.07.2021 10:54

В Челябинске найдено тело девятилетнего школьника

05.07.2021 10:52

В Челябинске стартует третий этап опрессовки

05.07.2021 10:50

В Верхнем Уфалее отменены все массовые мероприятия до конца лета

05.07.2021 10:28

В Челябинске два общественных пространства выбились в лидеры благоустройства

05.07.2021 10:16

Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»

05.07.2021 10:13

В понедельник в Челябинской области жара спала, местами дожди и грозы

05.07.2021 09:23

В челябинском горсаду имени Пушкина детишек веселил Пластилин

04.07.2021 22:04

Южноуральцы, переболевшие ковидом, пройдут реабилитацию и углубленную диспансеризацию

04.07.2021 20:33

«Приключения» лебедя продолжаются: Его забрали с Боровушки, но обещали вернуть

04.07.2021 19:00

Гехт – о вакцинации от ковида: Мы за добровольность и осознанность выбора

04.07.2021 18:08

Анонсы событий и мероприятий на пятое июля

04.07.2021 16:37

Южноуральцы, выезжающие отдыхать за пределы региона, смогут сдать тест на ковид лишь платно

04.07.2021 16:05

Челябинская область вдвое увеличивает число коек для лечения пациентов с ковидом

04.07.2021 14:45

На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка

04.07.2021 11:40

В Челябинской области число случаев ковида превысило 67 тысяч

03.07.2021 23:06

В Челябинске троих подростков на матрасе унесло на середину Смолино

03.07.2021 22:57

Гехт рассказала о своем самочувствии после ревакцинации и когда южноуральцы смогут повторно привиться

03.07.2021 21:49

МЧС и простые копейчане спасли людей, попавших под сильный град на водоеме и на улице

03.07.2021 20:50

Звучала музыка и таяла душа: в Челябинске прошел концерт памяти «Аргун-2000»

03.07.2021 19:02

На Челябинск и Копейск обрушился ливень с градом

03.07.2021 17:15

Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено на 4 июля

03.07.2021 17:03

В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от ковида – 38400 доз

03.07.2021 14:17

В челябинской школе почтили память погибших в Аргуне правоохранителей

03.07.2021 13:17

В выходные южноуральцы могут поставить бесплатно прививку от ковида

03.07.2021 12:25

В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с ковидом

03.07.2021 11:06

В ЮУрГУ - выпускной

03.07.2021 10:34

Карен Даллакян – орнитологам и политологам: Оставьте в покое лебедя

03.07.2021 10:05

Отменен фестиваль кузнецов и традиционных народных ремёсел в Сатке

03.07.2021 00:13

В четырех города Челябинской области продлили НМУ

03.07.2021 00:03

В выходные в Челябинской области жара, грозы, град, ливни, усиление ветра

02.07.2021 23:27

Анонсы событий и мероприятий на третье и четвертое июля

02.07.2021 21:02

Победители «Метрошки» получат в подарок от РМК экскурсию на базу клуба «Зенит»

02.07.2021 20:30

Орнитологи вновь обеспокоены судьбой лебедя, выпущенного губернатором Текслером на волю

02.07.2021 19:31

Текслер: Мы планируем придать Челябинску новый вид

02.07.2021 19:00

В Челябинской области из-за ковида запретили массовое празднование Дня металлурга

02.07.2021 17:11

В Магнитогорске возбуждены уголовные дела по фальшивым антиковидным справкам

02.07.2021 17:08

Виноваты водоросли: купание на Тургояке может быть аллергенным

02.07.2021 17:03

«Водоканал» Златоуста сбрасывал сточные воды в реки Ай и Большая Тесьма без разрешения

02.07.2021 16:46

В Златоусте неудобства для инвалидов в отделении реабилитации были связаны с ремонтом

02.07.2021 15:56

Чиновники Миасса стали фигурантами уголовного дела

02.07.2021 15:47

Почти 15 тысяч дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с использованием механизма эскроу в ВТБ

02.07.2021 15:40

Жители Пласта, похитившие с предприятия золото на семь миллионов рублей, отправились в колонию

02.07.2021 14:43

Текслер проехался на велосипеде по Челябинску и дал ряд поручений

02.07.2021 13:36

На Южном Урале разыграли гранты среди семейных ферм

02.07.2021 13:28

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля

02.07.2021 13:13

Общественники нашли еще одно предприятие, которое сливает сточные воды в реку Миасс

02.07.2021 13:02

КСП начало проверку минэкономразвития и Центра «Мой бизнес», где уволился гендиректор

02.07.2021 12:35

В Челябинске ГИБДД объявляет набор на службу в полк ДПС

02.07.2021 12:29

В Магнитогорске для детей с инвалидностью откроются новые возможности

02.07.2021 12:08

В Челябинской области сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом

02.07.2021 11:58

Сотрудники ГИБДД записали креативный ролик накануне профессионального праздника

02.07.2021 11:38

Копейская велогонщица захватила лидерство на чемпионате России по маунтинбайку

02.07.2021 11:23

ММК присоединился к Социальной хартии российского бизнеса

02.07.2021 11:05

В Челябинской области число выявленных за сутки случаев ковида превысило 200

02.07.2021 10:09

Шершневское водохранилище пополнилось новыми обитателями

02.07.2021 09:47

Вакцинированные южноуральцы смогут бесплатно отдохнуть

02.07.2021 09:27

Туристы уничтожили краснокнижные орхидеи на Таганае

01.07.2021 23:57

Челябинск накрыло вонючей дымкой при удушающей жаре, минэкологии успокаивает

01.07.2021 22:22

Что изменится в Челябинске после обращения жительницы к Владимиру Путину

01.07.2021 19:01

Анонсы событий и мероприятий на второе июля

01.07.2021 18:49

Работы по реконструкции аэродрома в Магнитогорске начнутся в 2021 году

01.07.2021 18:24

Губернатор пообщался с челябинкой, дозвонившейся Владимиру Путину

01.07.2021 18:11

С 1 июля тарифы на электроэнергию для южноуральцев выросли на 3,4 %

01.07.2021 17:28

Главного инженера водоканала Копейска отправили в СИЗО

01.07.2021 17:08

«Главный по транспорту» уволился из администрации Челябинска

01.07.2021 16:50

Путин благословил спортсменов на Олимпийские игры

01.07.2021 16:38

Прокуратура открыла «горячую» линию по вопросам отдыха детей в лагерях

01.07.2021 16:34

Сотрудники соцзащиты Челябинской области наказаны за ненадлежащее исполнение обязанностей

01.07.2021 16:27

Житель Карабаша облил сожительницу бензином и поджег

01.07.2021 16:03

В Челябинске задержан подросток из Дагестана, сбежавший из дома

01.07.2021 15:57

Спас ребенок: экс-чиновница минздрава осуждена, но пока останется на свободе

01.07.2021 15:50

Южноуральцы страхуют свои квартиры и дома в «Сбербанк страхование»

01.07.2021 13:42

Житель Красноармейского района воспользовался маской, чтобы «прикрыть» состояние опьянения

01.07.2021 13:20

«УРАЛКУЗ» выбрал лучшего слесаря-ремоньника

01.07.2021 13:06

Златоустовская «Уралочка» бьется на всех ватерпольных «фронтах»

01.07.2021 12:59

Какой будет погода в июле на Южном Урале

01.07.2021 12:55

Два учредителя сельхозкооператива из Октябрьского района обманули минсельхоз

01.07.2021 12:54

Более 61 тысячи южноуральцев сумели справиться с ковидом

01.07.2021 12:52

В Кизильском районе рецидивист напал на 90-летнюю бабушку

01.07.2021 12:25

ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 триллиона рублей

01.07.2021 11:25

Челябинцы, покупающие поддельные сертификаты о вакцинации от ковида, попадут под статью

01.07.2021 11:15

В Челябинской области продлен запрет на движение большегрузов по федеральным трассам

01.07.2021 10:55

В Челябинске автомобилистка получила травмы, врезавшись в тросовое ограждение

01.07.2021 10:51

В шести городах Челябинской области продлены НМУ, Челябинск накрыло вонючей дымкой

01.07.2021 10:48

Массовые мероприятия отменяются

01.07.2021 10:42

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается

01.07.2021 09:53

Четверг начался с 30-градусной жары, дальше - больше

30.06.2021 23:40

Анонсы событий и мероприятий на первое июля

30.06.2021 21:40

Проект РМК «Помощь уже здесь» признали лучшим социальным проектом в России в 2021 году

30.06.2021 21:11

Никакого взрыва газового баллона возле роддома в Челябинске не было

30.06.2021 21:05

В Челябинске во время движения загорелась маршрутка

30.06.2021 18:40

В Челябинск прибыли специалисты из Москвы по проекту метротрамвая, скоро начнется проектирование