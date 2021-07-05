В Челябинске расследуют смерть сотрудницы промышленного предприятия.

Как сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Челябинской области, тело женщины было обнаружено днем третьего июля в помещении одного из цехов.

При осмотре тела горожанки признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Предварительно установлено, что причиной гибели женщины послужила электротравма.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению точной причины смерти жительницы южноуральской столицы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.