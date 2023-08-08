В Челябинске расследуют уголовное дело по факту нападения женщины на ребенка, возбужденное по части первой статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности».

В ходе следствия установлено, что в конце июля этого года, вечером, во дворе жилого дома горожанка в ходе внезапно возникшей ссоры с ребенком применила к нему насилие – начала душить.

Пострадавшего доставили в отделение реанимации с признаками асфиксии. В настоящее время потерпевшему оказывается медицинская помощь в условиях стационара, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает региональное следственное управление СК России.

По факту случившегося проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.