В Челябинске сегодня днем трамвай наехал на женщину, она в больнице

В Челябинске сегодня, 20-го марта, в 14 часов 20 минут трамвай наехал на 55-летнюю женщину.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина.

Вагон 14-го маршрута направлялся в сторону центра.

«На место происшествия прибыла машина скорой. Медики оказывали пострадавшей помощь в течение 20-ти минут, после чего женщина была госпитализирована. Обстоятельства происшествия уточняются. Движение было открыто в 15 часов», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

В сообществе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте написали, что трамвай наехал на горожанку, когда она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

В пресс-службе городской Госавтоинспеции сообщили, что по факту ДТП проводится административное расследование.