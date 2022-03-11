В Челябинске сгорели кондитерская и отдел «Рависа»

В Челябинске сегодня, 11-го марта, случился пожар в торговом павильоне на улице Котина.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, горели две секции павильона, в которых, по предварительным данным, размещались кондитерская и отдел «Рависа».

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Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Огнеборцы работали по повышенному номеру сложности. К счастью, пострадавших на этом пожаре нет.

Пожарным удалось не допустить переход огня на другие строения. Причины произошедшего устанавливаются.