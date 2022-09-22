22.09.2022
В Челябинске сотрудница почты украла шесть с половиной миллионов рублей
22.09.2022
Глава ДНР – об обмене пленными
22.09.2022
В Челябинске состоится первый фестиваль колокольного звона «ЗвонЧе»
22.09.2022
В Челябинске начнут изучать богослужебные языки
22.09.2022
Миронов: Обмен пленными вызвал в обществе вопросы
22.09.2022
Почти 14 тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
В Челябинске сотрудница почты украла шесть с половиной миллионов рублей
24.08.2022
На почте теперь можно купить полис страхования от несчастных случаев
11.05.2022
Почтальоны Челябинской области могут доставить на дом новые социальные выплаты на детей
10.09.2021
Жители посвятили Челябинску двухметровую открытку
09.09.2021
В Челябинске торжественно погасили марку «Город трудовой доблести»
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022