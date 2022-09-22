В Челябинске сотрудница почты украла шесть с половиной миллионов рублей

В Челябинске сотрудники полиции задержали сотрудницу отделения связи, похитившую почти шесть с половиной миллионов рублей. Женщине на это понадобился всего один рабочий день. Возбуждено уголовное дело.

Оперативниками установлено, что начальник челябинского отделения, временно исполняющая обязанности кассира-операциониста, используя доступ к электронной финансовой системе организации, за период рабочей смены перечислила на свой банковский счет денежные средства, которые хранились на счетах оператора почтовой сети. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Противоправная деятельность кассира-операциониста выявлена полицейскими во взаимодействии со службой безопасности Почты России.

По данному факту в следственном отделе районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.