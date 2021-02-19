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В Челябинске сотрудник камеры хранения на вокзале украл деньги пассажира поезда

В Челябинске сотрудник камеры хранения на вокзале предстанет перед судом за кражу денег у пассажира поезда. Уголовное дело уже в суде.

Следователи Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте закончили расследование уголовного дела в отношении кладовщика камеры хранения на железнодорожном вокзале Челябинска, обвиняемого в краже денежных средств у пассажира поезда.

«В дежурную часть транспортной полиции обратился 25-летний житель города Перми, который сообщил, что случайно оставил свой телефон в поезде «Санкт-Петербург – Челябинск», а через несколько дней после пропажи получил уведомление о списании с карты денежных средств», - сообщила сотрудник пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Транспортные полицейские установили, что телефон мужчины был найден его попутчиками и сдан в камеру хранения железнодорожного вокзала. Там 20-летний кладовщик, увидев, что владелец находки не объявляется, через мобильное приложение, установленное в телефоне, перевел на свой счет 4400 рублей.

Следователи Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело.