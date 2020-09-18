В Челябинске столкнулись два трамвая

В Челябинске вчера вечером, 17-го сентября, едва не было парализовано движение трамваев из-за столкновения двух вагонов. Пострадавших пассажиров нет.

Как сообщается в группе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте, столкнулись трамваи №17 и №3. Водители проигнорировали правила проезда перекрестка.

«Они там поворачивали, а водитель трамвая №3 заметил и остановил. Вот и отделались царапинами. Перекрывать не стали, за что им отдельное спасибо», - пишут пользователи.

В причинах разбирается ГИБДД Челябинска.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, за прошедшие сутки в южноуральской столице 56 водителей пассажирского транспорта были подвергнуты административным наказаниям за нарушение правил дорожного движения, допущенных в сфере пассажирских перевозок.

В общей сложности в Челябинске было зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых на ночных дорогах погибли два пешехода.

Отстранено от управления десять водителей, находившихся в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Пять водителей управляли автомобилями, не имея специального права управления транспортным средством либо будучи лишенными такого права за грубейшие нарушения правила дорожного движения.

За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 34 водителя.