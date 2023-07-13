В Челябинске суд арестовал водителя грузовика, по вине которого погибли мать и сын

Центральный районный суд Челябинска сегодня, 13 июля, арестовал 34-летнего водителя грузового самосвала «Хово», по вине которого погибли 51-летняя женщина и ее 23-летний сын, а 48-летний глава семьи и 13-летняя дочка получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, страшная авария произошла на улице Блюхера днем вторника, 11 июля. Грузовик столкнулся с автомобилем «Лифан» под управлением мужчины 1974 года рождения. Смятая тяжелой техникой легковушка, в которой ехала семья из четырех человек, двигалась в попутном направлении.

Виновнику аварии было предъявлено обвинение по части пятой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Свою вину в случившемся мужчина признал, сказал, что отвлекся от управления транспортным средством.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, суд избрал 34-летнему водителю «Хово» меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 11 сентября.