В Челябинске уголовник с монтировкой избил и ограбил прохожего

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В Челябинске уголовник с монтировкой избил и ограбил прохожего

Полицейские Челябинска по «горячим» следам задержали уличного грабителя. Он избил монтировкой прохожего и забрал у него деньги и вещи.

Далеко уйти злоумышленнику не удалось, потому что нашлись свидетели преступления, которые и подсказали стражам порядка, где искать нападавшего.

В полицию Советского района Челябинска обратился 37-летний местный житель, который рассказал, что возвращался домой и на улице Знаменской на него напал мужчина, который избил его монтировкой. После этого он забрал у пострадавшего рюкзак, в котором были документы и деньги.

«При отработке близлежащей территории сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции установлены свидетели, указавшие подъезд, в котором скрылся предполагаемый подозреваемый. В ходе проведения дальнейших мероприятий злоумышленник был задержан в одной из квартир указанного дома. Им оказался неработающий, ранее судимый за имущественное преступление мужчина. В квартире полицейские обнаружили похищенные вещи и монтировку», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина водворен в изолятор временного задержания. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Данное противоправное деяние раскрыто в максимально короткий срок благодаря профессиональным действиям сотрудников патрульно-постовой службы и своевременному обращению потерпевшего в полицию», - отметила начальник оперативного отдела управления МВД России по городу Челябинску Екатерина Десенко.

Стражи порядка напоминают челябинцам, что в случае совершения каких-либо противоправных деяний нужно сразу обращаться в полицию, тогда вероятность раскрытия преступления по горячим следам и оперативного задержания преступников намного выше.