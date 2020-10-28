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В Челябинске уничтожено три с половиной центнера опасной рыбы

Происшествия
Сегодня, 13:19
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В Челябинске уничтожено 360 потенциально опасной рыбы неизвестного происхождения. Она была завезена в наш регион из Свердловской области.

 Рыба была обнаружена специалистами  управления Россельхознадзора по Челябинской области совместно с представителями таможни в холодильной камере хладокомбината №1 города Челябинска, арендуемой ООО «Зауральский продукт». На 12 коробках не было маркировки, что не позволило идентифицировать поднадзорный груз, установить производителя, дату выработки и срок годности продукции.

«Должностное лицо предприятия, которое допустило хранение продукции без документов, привлечено к ответственности. Вчера, 27 октября, предприятие отчиталось и предоставило в надзорный орган доказательства о выполнении предписания: акт приема-передачи биологических отходов на ООО «Экоменеджмент» (Свердловская область) и ветеринарно-сопроводительные документы, в которых стоит отметка о направлении продукции на утилизацию», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.

Кстати, само уничтожение обойдется предприятию в копеечку: помимо транспортировки продукции до соседнего региона надо заплатить 45 рублей за один уничтожения продукции

 

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