В Челябинске уничтожено три с половиной центнера опасной рыбы

В Челябинске уничтожено 360 потенциально опасной рыбы неизвестного происхождения. Она была завезена в наш регион из Свердловской области.

Рыба была обнаружена специалистами управления Россельхознадзора по Челябинской области совместно с представителями таможни в холодильной камере хладокомбината №1 города Челябинска, арендуемой ООО «Зауральский продукт». На 12 коробках не было маркировки, что не позволило идентифицировать поднадзорный груз, установить производителя, дату выработки и срок годности продукции.

«Должностное лицо предприятия, которое допустило хранение продукции без документов, привлечено к ответственности. Вчера, 27 октября, предприятие отчиталось и предоставило в надзорный орган доказательства о выполнении предписания: акт приема-передачи биологических отходов на ООО «Экоменеджмент» (Свердловская область) и ветеринарно-сопроводительные документы, в которых стоит отметка о направлении продукции на утилизацию», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.

Кстати, само уничтожение обойдется предприятию в копеечку: помимо транспортировки продукции до соседнего региона надо заплатить 45 рублей за один уничтожения продукции