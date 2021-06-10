В Челябинске в ДТП с пятью автомобилями погибла девушка

В Челябинске сегодня, десятого июня, около 17 часов на регулируемом перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта», «Фольксваген», «Рено Сандеро», «Шкода» и «Ниссан».

В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада» от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По словам очевидцев, погибшая девушка ехала в «Гранте» с детьми. От удара ее наполовину выбросило из машины и протащило по асфальту.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.