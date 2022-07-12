В Челябинске в результате разгерметизации колеса 19-го троллейбуса пострадал пассажир

В Челябинске у заднего левого колеса троллейбуса 19-го маршрута произошла разгерметизация. В результате пострадал пассажир 2001-го года рождения – молодого человека доставили в медицинское учреждение.

Как сообщили в ГИБДД города, разгерметизация колеса случилась около пяти вечера 11-го июля на проспекте Ленина, 30 - во время движения.

Интересно, что всего несколькими часами ранее - около половины второго дня - данный троллейбус прошел предрейсовый контроль, и никаких технических неисправностей выявлено не было.

Госавтоинспекция Челябинска начала проверку с целью установления всех обстоятельств происшествия.