В Челябинске вновь мошенничества по схеме «звонок сотрудника банка»

Три жительницы перевели злоумышленникам более 850 000 рублей. Они поверили, что им звонили из банка и сообщили о том, чтобы для того, чтобы обезопасить их личный счет, им необходимо взять кредит.

Двое из пострадавших женщин стали жертвами распространенной схемы обмана, когда звонивший якобы работник банка сообщает о попытке списания денежных средств с банковского счета, а после убеждает собеседника снять в ближайшем терминале имеющиеся деньги и перечислить их на «безопасные» счета. Другой челябинке аферист сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя, чтобы избежать неприятностей, женщине необходимо самой взять заем и тут же его погасить путем перевода денежных средств на сторонний счет.

«Таким образом, действуя по указаниям мошенников, все трое перевели на неустановленные счета в общей сумме более 850 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на раскрытие противоправных деяний и задержание подозреваемых», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.



Сотрудники полиции в очередной раз призывают челябинцев быть острожными. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений. Когда вы держите в руках денежные средства, снятые со своих банковских счетов или полученные за счет кредитования, остановитесь, обратите внимание – вашим деньгам ничего не угрожает, они уже у вас в руках, не следует их переводить на якобы резервные счета, обогащая таким образом мошенников. Работники кредитных организаций никогда не предлагают перевести денежные средства на якобы безопасные счета. Прежде, чем выполнить действия, которые вам диктует незнакомый человек, уточните информацию по номеру телефона горячей линии банка, указанному на обратной стороне карты.