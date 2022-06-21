В Челябинске водитель маршрутки потребовал от юной пассажирки выйти в ответ на ее просьбу не материться

В Челябинске водитель маршрутного такси №72 потребовал от 17-летней девушки выйти из микроавтобуса после того, как она попросила его прекратить выражаться нецензурно при детях.

Инцидент произошёл вчера, 20 июня. Об этом в сообществе в ВКонтакте «А.Л. Текслер, помоги!» рассказала мама юной горожанки, также выложив в соцсеть видео конфликта. По словам челябинки, конфликты на этом маршруте происходят постоянно: водители устраивают разборки друг с другом, создают аварийные ситуации и грубят пассажирам.

«В районе Сада Победы водитель таджик резко затормозил, выскочил из маршрутки и устроил разборки с другим водителем, орал матом, сев обратно за руль, во время движения продолжал возмущаться матом на всю маршрутку, на что моя дочь сделала ему замечание, потому что в салоне ехали дети и всё это слушали. На это водитель послал её на ***. И приказывал выйти из маршрутки. И всю дорогу матерился на неё», - сообщила Надежда Бикимова.

Жительница Челябинска попросила принять меры в отношении недобросовестного перевозчика, указав госномер машины. Женщина также добавила, что к перевозчику есть и другие претензии. В частности, внутри салона маршруток не проводится уборка.

Отметим, что водители 72-го маршрута не в первый раз становятся объектом критики. Ранее горожане жаловались, на то, что они произвольно меняют график движения, из-за чего автобус невозможно дождаться после 20.00.

Дозвониться до руководителя ООО «ЧелябАвтобус» Александра Полянина, компания которого обслуживает 72-й маршрут, корреспонденту «Урал-пресс-информ» не удалось.