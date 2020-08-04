В Челябинске водитель сбил велосипедиста и скрылся с места аварии

Сотрудникам ГИБДД требуется помощь очевидцев ДТП с велосипедистом. Неустановленный водитель сбил его и уехал с места происшествия. 37-летний мужчина госпитализирован с многочисленными травмами.

Авария произошла вечером третьего августа напротив дома № 171, расположенному по проспекту Победы.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем при повороте направо на нерегулируемом перекрестке совершил наезд на велосипедиста. В результате происшествия велосипедист получил травму головы, перелом ключицы и лопатки. Он госпитализирован», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Граждан которые видели момент данного происшествия, либо располагают видеозаписями с автомобильных видеорегистраторов данного участка дороги в этот момент времени просят позвонить по телефонам: 728-60-21 либо 89630846855.

Напомним, что за оставления места дорожно-транспортного происшествия предусмотрена административная ответственность по части второй статьи 12.27 КоАП Российской Федерации – «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Санкция данной части стать предусматривает административный арест до 15 суток либо лишения права управления транспортным средством сроком до полутора лет.