В Челябинске возбуждено уголовное дело о краже на миллион

В Челябинске полиция возбудила уголовное дело о краже оборудования и мебели из кулинарии на улице Дружбы. Сумма ущерба составила одного миллиона рублей

В полицию Металлургического района Челябинска обратилась сотрудница кулинарии с заявлением о том, что из заведения похищено оборудование для приготовления пищи, витрины, вентиляционная система и мебель: стол, стулья, холодильник. Сумма ущерба составила свыше миллиона рублей.

«За совершение противоправного деяния сотрудниками уголовного розыска задержан не работающий, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый осуществлял в кулинарии ремонт по найму. В один из дней он решил похитить имущество, нанял грузовой автомобиль и вывез оборудование и мебель, после чего сбыл похищенное», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Он водворен в изолятор временного содержания.