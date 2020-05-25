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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту махинаций при строительстве шорт-трека

Происшествия
Сегодня, 16:53
Автор: 
Инна Шемаева

Материалы проверки, проведенной контрольно-счетной палатой Челябинской области по предложению губернатора региона Алексея Текслера, легли в основу уголовного дела, возбужденного в отношении руководства ООО «СтройТрансСоюз» за махинации при строительстве шорт-трека.

Об этом в официальном telegram-канале сообщила контрольно-счетная палата региона. Уголовное дело возбуждено региональным следственным управлением СКР по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ущерб, причиненный бюджету, составил около 58 миллионов рублей.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в конце апреля 2020 года прокуратура области направила в следственный комитет материалы проверки о злоупотреблении полномочиями и хищении бюджетных средств при строительстве шорт-трека ледового дворца «Уральская молния». В рамках контракта были приняты и фактически оплачены отсутствующие на объекте оборудование и невыполненные работы, а также завышена стоимость части поставленного оборудования.

Материалы прокурорской проверки были направлены в СК для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц министерства строительства и инфраструктуры региона, являющегося генеральным заказчиком строительства, и ОГКУ «Челябоблинвестстрой», осуществлявших приемку работ, по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Кроме того, прокуратура требовала возбудить уголовное дело в отношении руководства подрядной организации ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» уже является фигурантом уголовных дела. Алексея Абаимова обвиняют в получении взяток при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. Вместе с ним фигурантом по делу проходит заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова.

Сегодня, 25 мая, также стало известно, что по материалам прокурорской проверки в Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве здания вспомогательного назначения к театру оперы и балеты имени Глинки. Ущерб, причиненный бюджету региона, составляет около миллиона рублей.

Прокурорской проверкой было установлено, что в рамках исполнения государственного контракта в период с октября 2018-го по апрель 2020 года должностными лицами министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОГКУ "Челябоблинвестрой" приняты и оплачены фактически отсутствующая на объекте офисная мебель и невыполненные работы.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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