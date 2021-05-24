В Челябинске возобновились нападения наркоманов на женщин

Полицейские Челябинска задержали подозреваемых в совершении нападений на женщин и грабежей у них ювелирных украшений. Ими оказались безработные местные жители. Похищенное они сдавали в ломбарды, а деньги тратили на наркотики.

В полицию Советского района Челябинска обратились три женщины, которые сообщили, что на улице молодые люди срывали с них золотые цепочки, после чего убегали в неизвестном направлении. Суммы причиненных ущербов варьировались от пяти до 30 тысяч рублей.

«В ходе проведения мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД подозреваемые в совершении противоправных деяний установлены и задержаны. Ими оказались неработающие челябинцы, один из которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Похищенные украшения мужчины сбыли, а врученные деньги потратили на личные нужды, в том числе на приобретение наркотических средств», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.



По всем фактам противоправных деяний возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж».

27-летний подозреваемый в порядке водворен в изолятор временного содержания. Второй задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.