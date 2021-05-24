24.05.2021
Челиндбанк расширяет возможности ДБО для предпринимателей
24.05.2021
На открытии биеннале в Челябинске устроили перфоманс
24.05.2021
Запрягай сани летом: в Челябинске выбирают концепцию главного зимнего городка 2022 года
24.05.2021
«Пятёрочка» установила новые фандоматы в Челябинске
24.05.2021
В Челябинске возобновились нападения наркоманов на женщин
24.05.2021
Южноуралец завоевал «серебро» чемпионата Европы по каратэ
В Челябинске возобновились нападения наркоманов на женщин
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021