В Челябинске задержан инспектор ГИБДД за превышение должностных полномочий

В Челябинской области задержали инспектора ГИБДД, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Челябинской области.

По предварительным данным, обвиняемый в марте этого года выдал водительские удостоверения местным жителям без фактической сдачи экзаменов по знанию правил дорожного движения. Установлена его причастность к совершению двух преступных эпизодов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями).

«Данный факт выявлен оперативно-розыскной частью собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. В случае, если вина сотрудника ГИБДД будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности» - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.