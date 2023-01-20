В Челябинске задержаны похитители сейфов

Сотрудники полиции Челябинска задержали ранее судимых граждан, которые украли сейфы с выручкой из двух продуктовых магазинов. Наличку они уже успели потратить. Сумма ущерба составила порядка 200 тысяч рублей.

В полицию обратились сотрудники продуктовых магазинов, расположенных по улице Братьев Кашириных и проспекту Победы, с заявлением о хищении сейфов.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска были задержаны не работающие, ранее судимые местные жители. Оперативниками установлено, что подозреваемые в ночное время проникли в магазины, отжав входные двери ломиком, откуда похитили сейфы с выручкой. После этого на улице вскрыли их и выкинули, забрав денежные средства. Сейфы были обнаружены полицейскими в жилом секторе по пути отхода подозреваемых», - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».