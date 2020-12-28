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В Челябинской области «черные» лесорубы спилили 64 новогодних дерева

В трех районах Челябинской области работники лесной охраны выявили «черных» лесорубов, которые незаконно спилили 64 новогодних дерева. Об этом сообщили в Главном управлении лесами региона.

В Чебаркульском районе незаконно вырубили 59 деревьев, в Брединском – четыре, в Кусинском – одно.

«По всем фактам нарушители установлены. По Кусинскому лесничеству в отношении нарушителя государственными лесными инспекторами составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка деревьев, - прим.автора). По Чебаркульскому и Брединскому лесничествам материалы переданы в следственные органы, ведется следствие», - прокомментировал начальник отдела госконтроля Главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин.

Всего с начала декабря инспекторы провели 510 рейдов по недопущению вырубки деревьев, в том числе 161 рейд совместном с полицией.

Сохранность насаждений ежедневно проверяют 80 мобильных групп. Всего лесной охраной организовано 20 стационарных постов.

Согласно статье 8.28 КоАП РФ за незаконную вырубку леса штраф для физических лиц составляет от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 300 тысяч рублей.

«В случае, если вред, нанесенный лесным насаждениям, составляет более пяти тысяч рублей, наказание предусматривается уголовным кодексом РФ. Нарушитель будет обязан возместить ущерб, причиненный лесным насаждениям», - добавили в Главном управлении лесами Челябинской области.