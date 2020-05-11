В Челябинской области этой ночью случился серьезный пожар на птицефабрике

В Челябинской области этой ночью, 11 мая, горела Кунашакская птицефабрика. Пострадавших и погибших нет. Восемь работников предприятия эвакуировались из здания самостоятельно.

Когда на место происшествия прибыли первые подразделения МЧС, огнем был охвачен цех по выращиванию птицы - пламя бушевало на площади 800 "квадратов" и могло перекинуться на другие строения птицефабрики. Огнеборцы объявили повышенный ранг сложности пожара.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что к борьбе с возгоранием было решено подключить дополнительные силы Каслинского гарнизона, а также новейший насосно-рукавный автомобиль специализированной пожарно-спасательной части.

Открытое горение пришлось ликвидировать на площади 1200 квадратных метров. С огненной стихией боролись 44 человека и 14 единиц техники.

Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.