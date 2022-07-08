В Челябинской области ежедневно теряются любители «тихой охоты»

В Челябинской области наступила по-настоящему «горячая» пора сбора грибов. Ежедневно на поиски заблудившихся выезжают практически все отряды поисково-спасательной службы региона.

Так, шестого июля поисковые работы сотрудниками всех чрезвычайных ведомств велись в Сосновском, Кунашакском, Аргаяшском, Верхнеуральском районах, в Миасском и Златоустовском городских округах. Седьмого июля помощь спасателей областной ПСС, добровольцев, полиции и сотрудников местных пожарных частей потребовалась в Аргаяшском, Каслинском, Верхнеуральском районах.

«Спасатели златоустовского района разыскивали пожилого златоустовца, который сообщил дочери, что заблудился на Уреньге, не может понять где находится и остается в лесу на ночь. Для 67-летнего человека, страдающего сахарным диабетом подобный экстрим мог оказаться роковым, поэтому родственница обратилась за помощью. Спасатели по телефону связались с пострадавшим и по описанию мест, где проходил грибник смогли сузить район поиска. Болото, ручьи, густой бурелом, даже после того, как заблудившийся услышал голоса спасателей, понадобилось ещё около часа, чтобы преодолеть труднопроходимую местность, в которой оказался пенсионер. Около двух часов ночи его нашли и эвакуировали в город. К счастью, медицинская помощь мужчине не понадобилась», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Вчера поздним вечером в поселке Сурменевский, Верхнеуральского района местные жители, родители, спасатели магнитогорского отряда, полиция и пожарные разыскивали двух девочек трех и пяти лет. Дети пропали во время прогулки. Благодаря информации, быстро распространенной среди местных жителей, девочек нашли в десятом часу вечера в районе местных карьеров и вернули родителям.

Седьмого июля кыштымский отряд областной ПСС выезжал на поиск грибников трижды. К счастью, все потерявшиеся найдены и вернулись домой. Уже в завершение дня результативно были завершены поисково-спасательные работы в Каслинском районе. Семья жителей из Озерска (муж, жена, теща) приехали на сбор грибов и договорились вернуться из леса в определенное время. Однако 60-летняя женщина в оговоренное время не вернулась. К ее поиску были привлечены спасатели кыштымского отряда областной ПСС и сотрудники МЧС. На квадроцикле были обследованы все лесные тропы, проселочные дороги лесного массива вокруг села Булзи. Около шести часов вечера заблудившуюся пенсионерку обнаружили в четырех километрах от того места, где родными была назначена встреча. Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась, спасатели эвакуировали ее из леса и передали родственникам.