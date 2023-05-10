В Челябинской области лишенный прав водитель погиб, влетев в остановку

В Челябинской области поздним вечером девятого мая водитель, лишенный прав, влетел в остановочный комплекс. От полученных травм автомобилист 1964 года рождения погиб на месте происшествия.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, смертельная авария произошла в 23.05 на третьем километре автодороги Челябинск – Октябрьское.

Автомобилист находился за рулем «Лады Гранты». По предварительным данным, он не справился с управлением, выехав за пределы проезжей части влево, где врезался в остановку: легковушка «легла» на крышу, водитель скончался. К счастью, на остановке – час был поздний – никого не оказалось.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП, в котором погиб лишенный водительского удостоверения автомобилист.