В Челябинской области мошенники все чаще представляются операторами сотовой связи

Жительница Снежинска (Челябинская область) стала жертвой мошенников, которые под предлогом продления договора с оператором сотовой связи оформили на нее кредит.

В полицию Снежинска обратилась местная жительница, которая сообщила, что на ее имя оформлен кредит без ее участия, а также украдены личные сбережения со счета.

«Сотрудники полиции установили, что заявительнице звонили неизвестные, которые представились сотрудниками оператора сотовой связи и сообщили о скором прекращении договора на обслуживание абонентского номера. Чтобы не произошло блокировки номера телефона, потерпевшей предложили сообщить код, который ей поступит на телефон в виде СМС-оповещения, что она и сделала», - рассказали в региональном полицейском главке.

Через несколько дней женщина обратила внимания, что на ее телефон перестали поступать звонки от родных и СМС-оповещения от банковской организации. Кроме того, потерпевшая не смогла войти в личный кабинет банка, в котором на ее имя оформлена карта. Заказав детализацию звонков по номеру телефона, жительница Снежинска обнаружила, что у нее установлена услуга переадресации, которой она до этого не пользовалась. После отключения услуги, девушка вошла в мобильное приложение банка, где обнаружила, что на ее имя оформлен кредит на сумму 150 тысяч рублей, оформлена кредитная карта, с которой переведены на неизвестный счет 210 тысяч рублей, а также отсутствуют личные сбережения. Общий ущерб составил более 380 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Златоусте аферист также представившись оператором сотовой связи оформил на мужчину кредит на полмиллиона рублей.

Полицейские напоминают, что мошенники используют разные схемы обмана и призывают граждан к бдительности. При получении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить оператору сотовой связи для установления всех обстоятельств или обратиться в ближайший офис.