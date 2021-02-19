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В Челябинской области на бывшую и.о. главы поселения завели уголовное дело

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В Челябинской области на бывшую и.о. главы поселения завели уголовное дело

В Аше (Челябинская область) по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении бывшей исполняющей обязанности главы Кропачевского городского поселения Светланы Мальковой.

По словам старшего помощника прокурора Челябинской области Натальи Мамаевой, ее подозревают в неэффективном использовании бюджетных денег – более двух миллионов рублей.

Прокуратура Аши провела проверку выполнение работ по строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачево в рамках государственной программы «Чистая вода».

«Установлено, что в 2017-2018 годы и.о. главы городского поселения, выходя за пределы своих полномочий подписала акты приемки выполненных работ за фактически невыполненные работы при исполнении указанного контракта, чем было допущено неэффективное использование бюджетных средств в виде причинения имущественного вреда в сумме 2 760 900 рублей», - рассказала Мамаева.

Материалы проверки передали в следственный комитет. Следственный отдел по городу Аша СУ СКР региона возбудил уголовное дело в отношении Мальковой о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По словам старшего помощника СУ СКР региона Владимира Шишкова, в настоящее время решается вопрос о предъявлении ей обвинения и об избрании меры пресечения.