В Челябинской области нашли тело пропавшего байдарочника

В Челябинской области на реке Ай спасатели спустя шесть дней нашли тело утонувшего мужчины. Спортсмен погиб из-за опрокинувшейся байдарки.

Мужчина пропал в воскресенье, 18 апреля. В тот день он вместе с другом сплавлялся на байдарке по реке Ай. Внезапно плавсредство опрокинулось, и оба спортсмена оказались в воде. Одному из них удалось выбраться на берег. Второй – пропал.

«23 апреля с использованием гидрокостюмов сотрудники Златоустовского отряда областной Поисково-спасательной службы извлекли из воды и передали тело погибшего сотрудникам полиции. Оно было найдено в 300 метрах ниже по течению от моста у поселка Веселовка», - сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.