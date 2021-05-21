В Челябинской области пенсионер после раздела имущества поджег дом сестры

В Челябинской области Катав-Ивановский суд вынес приговор 65-летнему жителю Юрюзани, которого признали виновным в поджоге дома сестры после раздела имущества.

«Судом установлено, что мужчина в марте 2020 года на почве личных неприязненных отношений, возникших после раздела наследства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег бревенчатый дом родной сестры», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Огонь уничтожил дом и находившееся там имущество. Ущерб составил 340 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Пенсионеру назначили один год и шесть месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

«Гражданский иск потерпевшей удовлетворен в полном объеме, - добавила Мамаева. - Приговор в законную силу не вступил».