В Челябинской области убийце отменили приговор

В Челябинской области прокурор в суде апелляционной инстанции добился вынесения нового приговора жителю Магнитогорска, который жестоко расправился со знакомым. Подсудимому увеличили срок лишения свободы.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, первого марта этого года Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Горожанина отправили на восемь лет в колонию особого режима.

«Мужчина признан виновным в том, что в октябре 2020 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, нанес потерпевшему ножевые ранения, в том числе в голову и грудь. От полученных ударов потерпевший скончался на месте», - рассказала обстоятельства произошедшего Мамаева.

Вместе с тем, прокурор просил признать мужчину виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Но суд первой инстанции посчитал, что у подсудимого не было умысла на причинение смерти.

«Прокурор не согласился с выводами суда, в апелляционном представлении указав на неверную квалификацию, поскольку удары ножом были нанесены умышленно, с целью причинения смерти потерпевшему», - озвучила Мамаева.

Добавим, что мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Поэтому, нанося удары ножом в сердце, он мог предвидеть, что это приведет к смерти.

Таким образом апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила приговор районного суда и вынесла новый. Жителя Магнитогорска признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), увеличив срок наказания в виде лишения свободы в колонии особого режима до десяти лет.

Приговор вступил в законную силу.