16.07.2021
В Челябинске ремонтируют трамвайные переезды
16.07.2021
В Челябинской области уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны
16.07.2021
В Южноуральске мужчина убил двух местных жителей
16.07.2021
В Челябинске ко дню металлурга состоится выставка одной картины
16.07.2021
ВТБ Мобайл запустил доставку и онлайн-оформление SIM-карт в Челябинской области
16.07.2021
Вулкан и сбои в поставках: в России нашли причины роста цен на бананы
В Челябинской области уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны
15.07.2021
«Оружие-2021»: в Росгвардию жители Челябинской области принесли не только оружие и патроны, но даже снаряд
12.07.2021
В Челябинской области в поле нашли боевой снаряд XIX века
08.07.2021
В Челябинск экс-росгвардеец, зарезавший жену, покончил с собой
01.07.2021
В Кизильском районе рецидивист напал на 90-летнюю бабушку
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021
Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году
13.07.2021