В Челябинской области уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны

В Челябинской области вчера, 15 июля, был уничтожен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об это рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Информация о найденном при проведении земельных работ в поселке Газовик предмете, похожего на артиллерийский снаряд, поступила в региональное Управление Росгвардии вечером 15 июля, в половину девятого вечера.

«На место незамедлительно выехали сотрудники группы разминирования челябинского ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области. Специалисты установили, что предметом является 122 миллиметровый артиллерийский снаряд со взрывателем времен Великой Отечественной войны, представляющий опасность для окружающих», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за сильной коррозии снаряд нельзя было транспортировать, поэтому его уничтожили в ближайшем карьере.