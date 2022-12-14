В Челябинской области в воспитательную колонию отправлен подросток, в драке убивший сверстника

В Челябинской области вынесен приговор подростку, ставшему убийцей сверстника. Он отправится в воспитательную колонию на четыре года, а с его родителей взыщут моральный ущерб в сумме 1,5 миллиона рублей.

Весной этого года 14-летний юноша во время бытовой ссоры с подростком на год старше, нанес удары, оказавшиеся смертельными. Преступление было квалифицировано как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, как сообщили в следственном управлении.