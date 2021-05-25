В Челябинской области вынесли приговор женщине, «заказавшей» экс-супруга

В Челябинской области Брединский райсуд вынес приговор 55-летней женщине, которая пыталась заказать убийство бывшего мужа. К расправе она склоняла знакомого, который сообщил о ее намерениях в правоохранительные органы, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Подсудимая в сентябре 2020 года из личной неприязни к бывшему мужу, сложившейся в результате конфликтных судебных разбирательств, решила совершить его убийство. С данной целью путем уговоров и обещания денежного вознаграждения 100 тысяч рублей, а также имущества бывшего мужа - транспортных средств, бытовой техники и денег склоняла своего знакомого к совершению убийства, обещая предоставить оружие для совершения убийства», - рассказала Мамаева.

Знакомый сказал женщине, что согласен на убийство. А сам обратился в полицию и рассказал о намерениях обвиняемой.

«После чего знакомый, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, имитировал убийство потерпевшего, сообщив обвиняемой, что нанес ему смертельные травмы и сокрыл труп в земле», - добавила Мамаева.

Женщину признали виновной в пособничестве и подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму (ч.ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд назначил ей четыре года лишения свободы, с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.