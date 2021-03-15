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В Челябинской области завершено расследование смерти малышки, замерзшей в сенях

В Сатке (Челябинская область) в следственном комитете завершили расследование уголовного дела в отношении матери, чья дочь насмерть замерзла в сенях. Трехлетняя девочка вышла в мороз из дома и не смогла попасть обратно.

«По версии следствия, утром четвертого декабря 2020 года в сенях одного из частных домов города Сатки обнаружено тело трехлетней девочки с признаками переохлаждения, - рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков. - Обвиняемая накануне вечером не убедилась в безопасности ребенка, в тот время как девочка вышла в неотапливаемые сени, открыв незапертую дверь. Войти назад в дом ребенок не смог, так как дверь плотно закрылась».

В отношении матери возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть первая статья 109 УК РФ).

Уголовное дело направили на проверку в прокуратуру, после чего его направят в суд.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в разговоре с силовиками мать утверждала, что была уверена, что ее ребенок спит в кроватке. Вместе с тем, в ту ночь она распивала спиртное, празднуя день рождения.

Кроме того, по данным собственного источника, несколько лет назад муж обвиняемой избил первенца женщины, а после заставил увезти малыша в лес. Ребенок скончался.