Жительницей Сатки, которая насмерть заморозила трехлетнюю дочь в сенях, занялась генеральная прокуратура

Генеральная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении женщины из Сатки (Челябинская область), которая заморозила трехлетнюю дочку в сенях.

В центральном аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации расследование уголовных дел по фактам чрезвычайных происшествий с детьми находятся на особом контроле. На этот раз в центре внимания надзорного ведомства оказалась трагедия с трехлетней малышкой из Сатки.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», четвертого декабря в сенях одного из частных домов в Сатке было обнаружено тело трехлетней девочки с признаками переохлаждения. Ее мать рассказала, что она была уверена, что ребенок спит в кроватке, а утром она обнаружила ребенка в неотапливаемых сенях мертвой.

Как выяснилось, причиной трагедии стало распитие родителями алкоголя. Во время празднования дня рождения раздетая девочка вышла на летнюю веранду частного дома, захлопнула дверь и не смогла открыть ее, чтобы вернуться обратно.

Как рассказал собственный источник в силовых структурах региона, это не первая смерть ребенка в семье подозреваемой. Несколько лет назад ее супруг избил первенца, а затем заставил женщину увезти ребенка в лес. Малыш погиб.