В Челябинскую область пытались незаконно ввезти 10 тонн бараньего жира

Пограничники пресекли попытку ввоза из Казахстана в Челябинск машину с 10 тоннами курдючного бараньего жира. У перевозчика отсутствовали документы и ветеринарный сертификат на продукцию.

Машину остановили работник управления Россельхознадзора по Челябинской области совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ третьего апреля в пункте «Бугристое».

«Машина с 10 тоннами жира следовала из города Шимкента в город Челябинск. При документарной проверке установлено, что на перевозимую животноводческую продукцию отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы и ветеринарный сертификат Таможенного Союза ф. № 2», - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Перевозчика – гражданина Казахстана – привлекли к административной