11.12.2022
В ДТП пострадали апельсины: под Чебаркулем перевернулся "Камаз" с фруктами
11.12.2022
С 11 декабря введен новый график движения электричек
11.12.2022
Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков
11.12.2022
Коронавирус в Челябинской области не сдает позиции
10.12.2022
Всех на пельмени зовет челябинский минсельхоз
10.12.2022
Молоко за вредность
В ДТП пострадали апельсины: под Чебаркулем перевернулся "Камаз" с фруктами
05.12.2022
В Копейске погиб водитель иномарки, вылетев навстречу «Газели»
30.11.2022
В Копейске в аварии погиб водитель «Калины»
26.11.2022
Южноуральские полицейские помогают водителям, которые оказались в снежном плену
14.11.2022
В Златоусте маршрутка влетела в забор жилого дома
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022