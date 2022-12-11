В ДТП пострадали апельсины: под Чебаркулем перевернулся "Камаз" с фруктами 

Сегодня, 11 декабря, трасса под Чебаркулем (Челябинская область) оказалась засыпана апельсинами в результате ДТП. Молодой автомобилист на "Вольво" наехал на стоящий "Камаз". Грузовик опрокинулся, засыпав трассу фруктами и перекрыв движение по одной полосе. Водители не пострадали.

"На месте происшествия работают два экипажа ДПС, данный участок дороги имеет по две полосы для движения в каждом направлении", сообщили в Госавтоинспекции, отметив, что оказывают помощь в ликвидации последствий аварии.