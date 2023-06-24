24.06.2023
В Еткульском районе произошло ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими
24.06.2023
И. о. спикера и лидеры фракций Заксобрания Челябинской области призвали поддержать президента
24.06.2023
В парке имени Гагарина во время движения открылась кабинка колеса обозрения
24.06.2023
В Челябинске в День молодежи открыли новое пространство для творчества
24.06.2023
Прокуратура Копейска проверяет информацию о падении школьника со второго этажа заброшенного здания
24.06.2023
Челябинские легкоатлеты завоевали шесть наград в Минске
В Еткульском районе произошло ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими
10.06.2023
В Сосновском районе водитель «БМВ» насмерть сбил велосипедиста
07.06.2023
В Челябинской области утонула машина, водитель погиб
02.06.2023
В Магнитогорске грузовик на встречке врезался в «Ниву», ее водитель умер в больнице
24.05.2023
В Аше нетрезвый молодой водитель насмерть сбил человека
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023