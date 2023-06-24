В Еткульском районе произошло ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими

В Еткульском районе Челябинской области сегодня, 24 июня, в ДТП на третьем километре автодороги Еткуль – Селезян – Шатрово – Луговой погиб человек, четверо - получили травмы.

Авария со смертельным исходом произошла в 19 часов 10 минут. Девушка за рулем «Peugeot 307», выезжая со второстепенной дороги, не уступила ехавшей по главной дороге иномарке «Porsche Panamera», за рулем которой находился молодой человек 1993 года рождения.

В результате столкновения легковушек пассажир «Peugeot 307», мужчина 20-30 лет, погиб от полученных травм на месте происшествия. Девушка-водитель и еще один ее пассажир, неустановленный мужчина 20-30 лет, получили травмы и были госпитализированы.

Также в аварии пострадали и были доставлены в больницу водитель «Porsche Panamera» и его пассажир, девушка 1997 года рождения, рассказали в региональной Госавтоинспекции.