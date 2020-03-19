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В Исаково ночью горело цыганское поселение

Происшествия
Сегодня, 14:10

Сегодня ночью сотрудники Главного управления МЧС России по Челябинской области справились с пожаром повышенной сложности в поселке Исаково.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального МЧС, огнем были охвачены 6 некапитальных домов цыганского поселения, расположенного на территории поселка. Площадь пожара составляла около 600 квадратных метров. Существовала высокая угроза распространения пожара на частный сектор.

Сложность заключалась в том, что ближайшие пожарные гидранты, располагаются на расстоянии трех километров. Первым руководителем тушения пожара было принято решение организовать два боевых участка, а также защиту ближайших жилых домов.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту горения прибыл пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги. В кратчайшие сроки пожарным удалось локализовать пожар и остановить распространение пламени на жилые дома.

В результате пожара пострадал один мужчина, он был госпитализирован в больницу. Сейчас выясняются причины возгорания.

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Теги
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ГУ МЧС по Челябинской области
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