В Карталах из-за урагана сорвало крышу со здания

В Карталах (Челябинская область) из-за сильного ветра сорвало крышу со здания «Дома быта». К счастью, в момент ЧП рядом с ним никого из прохожих не находилось. Обошлось без жертв.

Сегодня, седьмого апреля, в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Челябинской области поступило сообщение о том, что в результате сильного порыва ветра произошло частичное повреждение кровли здания «Дома быта» в городе Карталы.

"В момент происшествия здание не работало. Погибших и травмированных нет. Общая площадь поверженной кровли составляет 500 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

На месте находится глава Карталов Станислав Марковский. Решается вопрос о восстановлении кровли.

Также из-за сильных порывов ветра сегодня произошло частичное отключение электроснабжения на территории отдельных населенных пунктов Карталинского района и села Агаповка. В настоящий момент идет поэтапное подключение электричества, для этой цели привлечены дополнительные бригады.

"При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам", - добавили в МЧС.

Напомним, что по данным Челябинского гидрометцентра 7 апреля в отдельных районах региона прогнозировались сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег. Порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду.