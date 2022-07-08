В Карталах в теплотрассе обнаружены человеческие останки

В Карталах (Челябинская область) во время проведения ремонтных работ на улице Калмыкова, в одной из теплотрасс, на глубине около полутора метров, рабочие обнаружили человеческие останки.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, погибший настолько глубоко «спрятался» в сплетение труб теплотрассы, что пришлось прибегать к помощи крана-манипулятора. Бетонную плиту подняли, спасатели с применением СИЗОД произвели транспортировку тела на поверхность и передали сотрудникам полиции, которым предстоит установить личность и причины гибели человека.