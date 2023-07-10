В Каслинском районе в столкновении с грузовиком погиб водитель ВАЗа, пассажир в больнице

В Каслинском районе (Челябинская область) вечером девятого июля произошла смертельная авария.

Водитель 1957 года рождения за рулем грузовика «Скания» с полуприцепом совершил столкновение с ехавшим впереди в попутном направлении ВАЗом.

В столкновении с большегрузом водитель легкового автомобиля ВАЗ 21140, мужчина 1986 года рождения, погиб. Пассажир легковушки, женщина 1968 года рождения, госпитализирована.

ДТП произошло около половины седьмого вечера на 110 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу», сообщает региональная Госавтоинспекция.

Оба транспортных средства двигались в сторону Екатеринбурга.