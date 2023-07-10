10.07.2023
В Каслинском районе в столкновении с грузовиком погиб водитель ВАЗа, пассажир в больнице
09.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 10 июля (18+)
09.07.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 03.07.2023 по 09.07.2023)
09.07.2023
Челябинские лучники стали чемпионами России
09.07.2023
В Ашинском районе в столкновении с большегрузом пострадал водитель «Нивы»
09.07.2023
В Пластовском районе на время проведения ралли «Шелковый путь» закрыли движение транспорта
В Каслинском районе в столкновении с грузовиком погиб водитель ВАЗа, пассажир в больнице
09.07.2023
На трассе М-5 в Чебаркульском районе «Инфинити» насмерть сбила пешехода
07.07.2023
В Кунашакском районе «Мазда» врезалась в «Ладу», водитель которой погиб на месте
05.07.2023
В Катав-Ивановском районе опрокинулся грузовик, водитель умер в больнице
24.06.2023
В Еткульском районе произошло ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023