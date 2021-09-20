В Каслях после вмешательства прокуратуры появился резервный источник теплоснабжения

В Каслях (Челябинская область) после вмешательства прокуратуры администрация закупила резервный источник электроснабжения в котельную селе Шабурово

Прокуратурой установлено, что теплоснабжение населения и социальных объектов селе Шабурово осуществляется посредством эксплуатации блочно-модульной газовой котельной.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в котельной отсутствует резервный источник электроснабжения, что нарушает требования законодательства о теплоснабжении и электроэнергетике. Кроме того, прекращение подачи электроэнергии на котельную может повлечь за собой остановку оборудования в отопительный период, размораживание систем тепло-водоснабжения, привести к чрезвычайным ситуациям.

В целях защиты прав граждан прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию Шабуровского сельского поселения обязанности обеспечить блочно-модульную газовую котельную села резервным источником электропитания мощностью, необходимой для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в отопительный период.

При рассмотрении дела в суде администрацией поселения заключен муниципальный контракт на поставку вышеуказанного резервного источника электроснабжения на котельную села до начала отопительного периода.