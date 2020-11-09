В Катав-Ивановске будут судить южноуральцев за попытку кражи нефтепродуктов и другие разбойные нападения

Трое жителей Челябинская области будут судить за серию краж чужого имущества, в том числе и попытку хищения нефтепродуктов из нефтепровода МН «Туймазы-Омск-Новосибирск-1», принадлежащего АО «Транснефть-Урал».

По версии следствия обвиняемые в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года совершили 15 хищений имущества на территории Усть-Катава, Юрюзани и Республики Башкортостан.

Установлено, что соучастники покушались на хищение нефтепродуктов из нефтепровода МН «Туймазы-Омск-Новосибирск-1», принадлежащего АО «Транснефть-Урал», расположенного на территории Усть-Катава. Проделав в трубопроводе сквозное отверстие, реализовать до конца свои преступные намерения не смогли, поскольку конструкция несанкционированной врезки не выдержала давления, в результате чего произошла утечка нефтепродуктов,

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, злоумышленники также взламывали гаражи, откуда похищали снегоходы, снегоболотоходы и мотоциклы. В Усть-Катаве при помощи резки металла обвиняемые похитили трубы, составляющие систему водоснабжения садового некоммерческого товарищества, а в Юрюзане они проникли в помещения двух коммерческих организаций, откуда похитили металлические сейфы с денежными средствами около 665 тысяч рублей и 863 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, обвиняемые в Усть-Катаве, проделав сквозное отверстие в стене здания, из офиса похитили сейф, в котором находилось свыше 60 тысяч рублей.

Ущерб, причиненный обвиняемыми в результате хищений имущества, составил свыше двух с половиной миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Катав-Ивановский городской суд.