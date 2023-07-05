В Катав-Ивановском районе опрокинулся грузовик, водитель умер в больнице

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) вечером четвертого июля опрокинулся грузовик, водитель получил серьезные травмы и умер в больнице Юрюзани.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла в 19 часов на 1651 километре трассы М5 «Урал». Мужчина 1977 года рождения, ехавший на грузовом автомобиле «Мерседес» с полуприцепом, на изгибе дороги влево не справился с управлением.

В результате грузовик съехал в правый кювет и опрокинулся.