В колонию отправили водителя, сбившего человека на «зебре»

Приговором Советского районного суда Челябинска местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения".

В судебном заседании установлено, что подсудимый, будучи ранее лишенным права управления транспортными средствами, в октябре 2019 года двигался по проезжей части улице Елькина со скоростью 70 километров в час.

"Приближаясь к пешеходному переходу он не снизил скорость до величины, обеспечивающей ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не остановился, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть через нерегулируемый пешеходный переход и совершил наезд на него. После чего с места совершения преступления скрылся, помощь потерпевшему не оказал", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Автомобиль подсудимого попал на запись видеокамеры, расположенной на здании организации, находящейся рядом с местом наезда, однако регистрационный номер автомобиля на записи не зафиксирован. Автомобиль, на котором совершен наезд на пешехода, находился в собственности матери сожительницы подсудимого. После совершения наезда имел механические повреждения кузова, отсутствовало лобовое стекло. Более чем через две недели после совершения наезда владелица автомобиля решила эвакуировать его для осуществления ремонта. В процессе эвакуации автомобиля, эвакуатор был остановлен сотрудниками ГИБДД. Установлено, что имеющиеся повреждения возникли в результате ДТП, автомобиль, его собственница, а также виновник ДТП доставлены в УМВД России по городу Челябинску для проведения разбирательств, где мужчина дал признательные показания.

Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Напомним, в Челябинске за один месяц на пешеходном переходе вблизи здания регионального министерства строительства и инфраструктуры сбили трех человек. Прокуратура Челябинска провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и выявила нарушения. Наталье Котовой было внесено представление об их устранении. Этого до сих пор не сделано.